2020-04-09T00:25:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Саратове на 9 апреля 2020 года: пять новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Саратове достигло 30 человек
Екатерина Семенова
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В Саратовской области количество заразившихся коронавирусом достигло 30 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, днем 8 апреля стало известно о еще одной женщине.

Жительница Балтая прибыла из другого региона России. С момента приезда она соблюдала самоизоляцию и сейчас находится под наблюдением врачей на домашнем лечении.

Круг контактных лиц установлен.

Вечером появилась информация еще сразу о четырех случаях. Это жители Саратова, а также Ершовского и Новобурасского районов. Их проверяли на внебрльничную пневмонию, сейчас все госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

Таким образом, сейчас в Саратовской области из 30 заразившихся одна пациентка выписана, двое скончались от хронических заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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