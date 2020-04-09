Количество заболевших коронавирусом в Саратове на 9 апреля 2020 года: пять новых случаев
В Саратовской области количество заразившихся коронавирусом достигло 30 человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, днем 8 апреля стало известно о еще одной женщине.
Жительница Балтая прибыла из другого региона России. С момента приезда она соблюдала самоизоляцию и сейчас находится под наблюдением врачей на домашнем лечении.
Круг контактных лиц установлен.
Вечером появилась информация еще сразу о четырех случаях. Это жители Саратова, а также Ершовского и Новобурасского районов. Их проверяли на внебрльничную пневмонию, сейчас все госпитализированы в удовлетворительном состоянии.
Таким образом, сейчас в Саратовской области из 30 заразившихся одна пациентка выписана, двое скончались от хронических заболеваний.
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ИСТОЧНИК KP.RU