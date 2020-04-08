В Саратове нашли маму брошенного на улице младенца
В СУ СКР по Саратовской области сообщили «КП-Саратов», что установлена и найдена мама малыша, которого обнаружили сегодня, 8 апреля на улице.
- В ходе совместной работы сотрудников Следственного комитета и отдела полиции № 6 в составе УМВД по городу Саратову, мама ребенка установлена, - сообщили в СУ СКР.
Как сообщили ранее «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мальчика обнаружила случайная прохожая.
29-летняя женщина увидела малыша, лежащего на земле на пересечении улиц Вавилова и Астраханская. Она обратилась за помощью к другим гражданам, а те вызвали полицию.
Медики осмотрели младенца, на вид которому около пяти месяцев, травм на его теле не обнаружено. Ребенок госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU