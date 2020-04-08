2020-04-08T20:19:36+03:00
Происшествия

В Саратове нашли маму брошенного на улице младенца

Ребенок госпитализирован
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Обнаружена женщина, бросившая своего младенца на улице в СаратовеОбнаружена женщина, бросившая своего младенца на улице в Саратове
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В СУ СКР по Саратовской области сообщили «КП-Саратов», что установлена и найдена мама малыша, которого обнаружили сегодня, 8 апреля на улице.

- В ходе совместной работы сотрудников Следственного комитета и отдела полиции № 6 в составе УМВД по городу Саратову, мама ребенка установлена, - сообщили в СУ СКР.

Как сообщили ранее «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мальчика обнаружила случайная прохожая.

29-летняя женщина увидела малыша, лежащего на земле на пересечении улиц Вавилова и Астраханская. Она обратилась за помощью к другим гражданам, а те вызвали полицию.

Медики осмотрели младенца, на вид которому около пяти месяцев, травм на его теле не обнаружено. Ребенок госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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