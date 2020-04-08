2020-04-08T19:45:59+03:00
Политика

Радаев по итогам совещания у Путина: Снижается налоговое бремя для торговли непродовольственными товарами

Губернатор Радаев отреагировал на основные посылы, высказанные Путиным
Поделиться:
Валерий Радаев ответил на основные тезисы речи президента Путина 8 апреляВалерий Радаев ответил на основные тезисы речи президента Путина 8 апреля
Изменить размер текста:

Губернатор Валерий Радаев 8 апреля по итогам селекторного совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным с главами регионов заявил, что в ближайшее время коечный фонд в Саратовской области составит "свыше тысячи".

- Президент Владимир Путин подчеркнул, что все усилия государства, все экстренные меры в борьбе с распространением вируса направлены на сохранение жизни, здоровья и безопасность каждого жителя страны.

Регионам дана возможность для манёвра, исходя из ситуации на конкретной территории. Мы подходим ответственно к принимаемым решениям. Это касается и мониторинга эпидемиологической ситуации в области, прогнозирования, работы на опережение в части создания надежного медицинского резерва.

На сегодняшний день подготовлено более 360 коек. В ближайшее время коечный фонд составит свыше тысячи.

На повестке дня задача - минимизировать экономический урон и риски для предпринимателей. Продолжают работать более 160 крупных предприятий области, что позволит сохранить стабильность на рынке труда и устойчивость производства.

Утвержден первый пакет региональных законов, снижающих налоговое бремя для наиболее уязвимых сфер предпринимательства. Таких, как общественное питание, торговля непродовольственными товарами, туристический бизнес, бытовые услуги. Сделанные шаги позволят оказать поддержку почти 7 тысячам предпринимателей.

Согласно предложению Президента будут усилены меры поддержки медработников. Они трудятся в круглосуточном режиме, сохраняя жизнь и здоровье людей. Причем все – от врача до водителя скорой помощи.

Выплаты семьям с детьми начнутся в установленные сроки. По всем озвученным Президентом дополнительным мерам поддержки, проведем организационную работу, включая максимальное упрощение процедур оформления документов.

В регионе принимаются необходимые меры безопасности. Жители проявили солидарность и понимание. За это всем искреннее спасибо, - заявил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове нашли маму брошенного на улице младенца
Радаев по итогам совещания у Путина: Снижается налоговое бремя для торговли непродовольственными товарами
Вернувшимся из-за границы саратовцам пообещали завтра сделать анализы на коронавирус
В правительстве Саратовской области полностью закрыли от СМИ заседание оперштаба по коронавирусу
В Саратове на улице нашли пятимесячного младенца
Стало известно, сколько будут доплачивать саратовским медикам за работу с заразившимися коронавирусом
Воробьев: В Совете Федерации Олег Алексеев весь свой опыт будет использовать на благо жителей
Ковалев поддерживает инициативу о строительстве инфекционного центра в Саратове
Владимир Путин о коронавирусе: Все проходит и это пройдет
Малообеспеченные семьи получат дополнительную господдержку
Хроники коронавируса: в Саратове проверили дезинфекцию многоквартирных домов
Самоизоляция в Саратове: Решения о продлении действия проездных на апрель нет
В Саратовской области за весенний охотничий сезон выявили 70 нарушителей
Житель Хвалынского района обнаружил останки человека на склоне оврага
Коронавирус в Саратове: Министр Мазина подтвердила заражение одного из медиков
Михаил Исаев: Власти помогут реализовать проект инфекционного центра в Саратове
Новым сенатором от Саратовской области избран Олег Алексеев
Отказ делать анализ на коронавирус приезжим в Саратове: Минздрав отреагировал на публикацию в «Комсомолке»
Поволжский институт управления РАНХиГС приглашает на бесплатный онлайн курс «Управление проектами»
Панков предложил всем принять посильное участие в финансировании строительства инфекционного центра
Роман Бусаргин: Инициатива бизнеса по строительству инфекционного центра вызывает уважение
Михаил Исаев призвал возвращать большие автобусы на улицы Саратова в период самоизоляции
Николай Бондаренко собрался в сенаторы: Обещаю всем и мегафоны, и баннеры, все это будет завтра в Совете Федерации