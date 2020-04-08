Радаев по итогам совещания у Путина: Снижается налоговое бремя для торговли непродовольственными товарами

8 Апр 2020 2020-04-08T19:45:59+03:00

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Губернатор Валерий Радаев 8 апреля по итогам селекторного совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным с главами регионов заявил, что в ближайшее время коечный фонд в Саратовской области составит "свыше тысячи".

- Президент Владимир Путин подчеркнул, что все усилия государства, все экстренные меры в борьбе с распространением вируса направлены на сохранение жизни, здоровья и безопасность каждого жителя страны.

Регионам дана возможность для манёвра, исходя из ситуации на конкретной территории. Мы подходим ответственно к принимаемым решениям. Это касается и мониторинга эпидемиологической ситуации в области, прогнозирования, работы на опережение в части создания надежного медицинского резерва.

На сегодняшний день подготовлено более 360 коек. В ближайшее время коечный фонд составит свыше тысячи.

На повестке дня задача - минимизировать экономический урон и риски для предпринимателей. Продолжают работать более 160 крупных предприятий области, что позволит сохранить стабильность на рынке труда и устойчивость производства.

Утвержден первый пакет региональных законов, снижающих налоговое бремя для наиболее уязвимых сфер предпринимательства. Таких, как общественное питание, торговля непродовольственными товарами, туристический бизнес, бытовые услуги. Сделанные шаги позволят оказать поддержку почти 7 тысячам предпринимателей.

Согласно предложению Президента будут усилены меры поддержки медработников. Они трудятся в круглосуточном режиме, сохраняя жизнь и здоровье людей. Причем все – от врача до водителя скорой помощи.

Выплаты семьям с детьми начнутся в установленные сроки. По всем озвученным Президентом дополнительным мерам поддержки, проведем организационную работу, включая максимальное упрощение процедур оформления документов.

В регионе принимаются необходимые меры безопасности. Жители проявили солидарность и понимание. За это всем искреннее спасибо, - заявил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU