Вернувшимся из-за границы саратовцам пообещали завтра сделать анализы на коронавирус

8 Апр 2020 2020-04-08T19:15:35+03:00

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Сегодня, 8 апреля, «Комсомолка» публиковала историю Анны Геращнко, которая вернулась с мужем из-за границы, но так и не смогла сделать тест на коронавирус. Женщина призналась, что несколько дней ее игнорировали во всех инстанциях, визит нанес только врач, который назначил противовирусные и антибиотики, сообщил о диагнозе трахеит. Никакой конкретики дано не было, и горожане оказались «заперты на самоизоляции без квалифицированной медицинской помощи», ведь покидать дом, чтобы сделать анализы, нельзя.

Несколько часов спустя советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов прокомментировал «КП-Саратов» эту ситуацию. Она взята на контроль и в ближайшем времени с женщиной должны связаться медработники.

Так и случилось.

- Мне написали из минздрава, сказали, что готовы оказать помощь. Пару часов назад позвонила лечащая врач, сказала, что завтра придут делать забор. Надеюсь, что придут, — рассказала корреспонденту «КП-Саратов» Анна Геращнко.

Она прислала скриншот сообщения, в котором гражданку попросили сообщить контактные данные и номер поликлиники, к которой она прикреплена, чтобы специалисты могли с ней связаться. В министерстве заверили, что готовы оказать все необходимое содействие в оказании медицинской помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU