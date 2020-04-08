2020-04-08T19:15:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Вернувшимся из-за границы саратовцам пообещали завтра сделать анализы на коронавирус

Местные жители сообщали об игнорировании в инстанциях
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 апреля, «Комсомолка» публиковала историю Анны Геращнко, которая вернулась с мужем из-за границы, но так и не смогла сделать тест на коронавирус. Женщина призналась, что несколько дней ее игнорировали во всех инстанциях, визит нанес только врач, который назначил противовирусные и антибиотики, сообщил о диагнозе трахеит. Никакой конкретики дано не было, и горожане оказались «заперты на самоизоляции без квалифицированной медицинской помощи», ведь покидать дом, чтобы сделать анализы, нельзя.

Несколько часов спустя советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов прокомментировал «КП-Саратов» эту ситуацию. Она взята на контроль и в ближайшем времени с женщиной должны связаться медработники.

Так и случилось.

- Мне написали из минздрава, сказали, что готовы оказать помощь. Пару часов назад позвонила лечащая врач, сказала, что завтра придут делать забор. Надеюсь, что придут, — рассказала корреспонденту «КП-Саратов» Анна Геращнко.

Она прислала скриншот сообщения, в котором гражданку попросили сообщить контактные данные и номер поликлиники, к которой она прикреплена, чтобы специалисты могли с ней связаться. В министерстве заверили, что готовы оказать все необходимое содействие в оказании медицинской помощи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове нашли маму брошенного на улице младенца
Радаев по итогам совещания у Путина: Снижается налоговое бремя для торговли непродовольственными товарами
Вернувшимся из-за границы саратовцам пообещали завтра сделать анализы на коронавирус
В правительстве Саратовской области полностью закрыли от СМИ заседание оперштаба по коронавирусу
В Саратове на улице нашли пятимесячного младенца
Стало известно, сколько будут доплачивать саратовским медикам за работу с заразившимися коронавирусом
Воробьев: В Совете Федерации Олег Алексеев весь свой опыт будет использовать на благо жителей
Ковалев поддерживает инициативу о строительстве инфекционного центра в Саратове
Владимир Путин о коронавирусе: Все проходит и это пройдет
Малообеспеченные семьи получат дополнительную господдержку
Хроники коронавируса: в Саратове проверили дезинфекцию многоквартирных домов
Самоизоляция в Саратове: Решения о продлении действия проездных на апрель нет
В Саратовской области за весенний охотничий сезон выявили 70 нарушителей
Житель Хвалынского района обнаружил останки человека на склоне оврага
Коронавирус в Саратове: Министр Мазина подтвердила заражение одного из медиков
Михаил Исаев: Власти помогут реализовать проект инфекционного центра в Саратове
Новым сенатором от Саратовской области избран Олег Алексеев
Отказ делать анализ на коронавирус приезжим в Саратове: Минздрав отреагировал на публикацию в «Комсомолке»
Поволжский институт управления РАНХиГС приглашает на бесплатный онлайн курс «Управление проектами»
Панков предложил всем принять посильное участие в финансировании строительства инфекционного центра
Роман Бусаргин: Инициатива бизнеса по строительству инфекционного центра вызывает уважение
Михаил Исаев призвал возвращать большие автобусы на улицы Саратова в период самоизоляции
Николай Бондаренко собрался в сенаторы: Обещаю всем и мегафоны, и баннеры, все это будет завтра в Совете Федерации