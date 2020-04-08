2020-04-08T18:55:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В правительстве Саратовской области полностью закрыли от СМИ заседание оперштаба по коронавирусу

Это произошло после совещания Президента Владимира Путина с главами регионов
Екатерина Семенова
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Заседание оперативного штаба по коронавирусу в Саратовской области закрыли от СМИЗаседание оперативного штаба по коронавирусу в Саратовской области закрыли от СМИФото: Александр Уриевский
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В Саратове внезапно отменили трансляцию заседания оперативного штаба.

Официальный публикатор новостей о коронавирусе, канал «СтопКоронавирус_Саратовская область» только что сообщил о том, что заседание пройдет в измененном, суженном формате.

Это подразумевает, что ни СМИ, ни жители области не смогут узнать о мерах, принимаемых правительством по предотвращению распространения коронавируса. Также не будут доступны последние данные.

О причинах таких изменений не сообщается.

Ранее журналистов приглашали на первую, вступительную часть заседаний, и вели онлайн-трансляцию этой части. Все основные проблемные темы и ситуации обсуждались за закрытыми дверями. Сегодня двери решили не открывать вообще – заседание штаба будет, но без трансляции.

Сегодня Президент России Владимир Путин провел селекторное совещание с главами регионов, также посвященное ситуации по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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