В правительстве Саратовской области полностью закрыли от СМИ заседание оперштаба по коронавирусу
В Саратове внезапно отменили трансляцию заседания оперативного штаба.
Официальный публикатор новостей о коронавирусе, канал «СтопКоронавирус_Саратовская область» только что сообщил о том, что заседание пройдет в измененном, суженном формате.
Это подразумевает, что ни СМИ, ни жители области не смогут узнать о мерах, принимаемых правительством по предотвращению распространения коронавируса. Также не будут доступны последние данные.
О причинах таких изменений не сообщается.
Ранее журналистов приглашали на первую, вступительную часть заседаний, и вели онлайн-трансляцию этой части. Все основные проблемные темы и ситуации обсуждались за закрытыми дверями. Сегодня двери решили не открывать вообще – заседание штаба будет, но без трансляции.
Сегодня Президент России Владимир Путин провел селекторное совещание с главами регионов, также посвященное ситуации по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU