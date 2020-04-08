2020-04-08T17:08:12+03:00
Происшествия

В Саратове на улице нашли пятимесячного младенца

Начаты поиски родителей
Екатерина Семенова
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Малыша нашла прохожая на пересечении улиц Вавилова и Рахова. Фото СУ СКР по Саратовской областиМалыша нашла прохожая на пересечении улиц Вавилова и Рахова. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратове найден младенец.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мальчика обнаружила случайная прохожая.

29-летняя женщина увидела малыша, лежащего на земле на пересечении улиц Вавилова и Астраханская. Она обратилась за помощью к другим гражданам, а те вызвали полицию.

На место прибыли медики скорой помощи. Они осмотрели младенца, на вид которому около пяти месяцев. Травм на теле не обнаружено.

Сейчас ребенок госпитализирован.

Следователи СУ СКР начали проверку, ведется розыск родителей. Будет дана оценка действиям лиц, по вине которых малыш остался на улице без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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