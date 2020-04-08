Воробьев: В Совете Федерации Олег Алексеев весь свой опыт будет использовать на благо жителей

8 Апр 2020 2020-04-08T16:28:19+03:00

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Сегодня в ходе внеочередного, 45-го, заседания регионального парламента большинство депутатов проголосовало за наделение Олега Алексеева полномочиями члена Совета Федерации ФС РФ – представителя от Саратовской областной Думы. По мнению замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Воробьева, в качестве сенатора Алексеев продолжит отстаивать интересы жителей региона, работать над решением социально важных вопросов.

- Фракция «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Алексеева на пост сенатора. Олег Александрович – коренной житель Саратовской области. У него есть опыт административной, хозяйственной работы. Он возглавляет крупное федеральное предприятие, дважды избирался депутатом областной Думы. В нынешнем созыве он представляет интересы жителей Марксовского и Энгельсского районов. При его участии были подготовлены восемь областных законопроектов и два постановления областной Думы, - отметил Воробьев.

Андрей Воробьев

Депутат напомнил, что у Алексеева уже есть опыт работы в Совете Федерации: он представлял интересы региона в верхней палате парламента с сентября 2016 по сентябрь 2017 года, являлся членом комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

- Олег Александрович пользуется поддержкой избирателей, и он сам ценит мнение жителей. Уверен, что в Совете Федерации весь свой опыт, свои знания он будет отдавать на благо родного региона, - заключил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU