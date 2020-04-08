2020-04-08T16:51:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Владимир Путин о коронавирусе: Все проходит и это пройдет

Президент России выступил с обращением к гражданам
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Владимир Путин провел совещание с губернаторами. Фото сайта kremlin.ruВладимир Путин провел совещание с губернаторами. Фото сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин сегодня, 8 апреля, проводит селекторное совещание по видеосвязи с главами регионов

Перед этим он обратился к жителям страны.

Владимир Путин рассказал о принятых решениях в части поддержки бизнеса и граждан. Уже снижен размер страховых взносов для малых предприятий с 30 до 15%. В качестве экстренной помощи на шесть месяцев отсрочены взносы в социальные фонды. Вводится отсрочка по налогам для малого и среднего бизнеса. При этом предложено реструктуризировать долги после этого срока.

В течение пяти дней должна быть разработана программа по поддержке бизнеса.

- Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если тем не менее люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им — тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты, — заявил глава государства.

Кроме выплат финансовой помощи семьям с детьми от 3 до 7 лет, и выплат на детей до пяти лет, предложено выплачивать еще по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего.

Причем не будет учитываться ранее полученный доход для безработных, которые претендуют на материальную поддержку.

Поддержка коснется также пособия по безработице, снижении бюрократических препонов для получения справок, а также планов по ипотечным каникулам для граждан.

- Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем, – заявил он

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ИСТОЧНИК KP.RU

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