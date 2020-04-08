Ковалев поддерживает инициативу о строительстве инфекционного центра в Саратове

8 Апр 2020 2020-04-08T16:21:33+03:00

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Председатель комитета Саратовской областной думы по социальной политике Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия») поддержал инициативу Торгово-промышленной палаты области по строительству бизнесом нового инфекционного центра. По его словам, данное медицинское учреждение необходимо сейчас, но не потеряет своей актуальности и в будущем.

- Сегодня весь мир столкнулся с серьезнейшей проблемой. Пандемия коронавируса стала тяжелым испытанием для всех нас и, конечно, в первую очередь для всей сферы здравоохранения. В настоящее время в нашем регионе прием пациентов с внебольничной и атипичной пневмонией ведется на базе нескольких лечебных учреждений, перепрофилированных с учетом требований текущей эпидемиологической ситуации. Несмотря на то, что она находится под контролем, и мы надеемся, что в ближайшее время пандемия пойдет на спад, инициатива Торгово-промышленной палаты области по строительству бизнесом нового инфекционного центра является очень важной и значимой, это реальная помощь для всех жителей региона. Данное медицинское учреждение необходимо не только в свете нынешней ситуации, но и в будущем, где в дальнейшем пациентам с инфекционными заболеваниями будет оказываться специализированная медицинская помощь на базе единого учреждения, — подчеркнул Ковалев.

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ИСТОЧНИК KP.RU