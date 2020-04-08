2020-04-08T15:57:18+03:00
Общество

Малообеспеченные семьи получат дополнительную господдержку

Размер выплаты составит 4 854 рубля
Ольга Симонова
Поделиться:
Евгений КовалевЕвгений Ковалев
Изменить размер текста:

Депутаты приняли в двух чтениях Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно гражданам, проживающим на территории Саратовской области».

Документ был внесен губернатором Валерием Радаевым и направлен на реализацию инициативы Президента России Владимира Путина по поддержке российских семей, воспитывающих малолетних детей.

С 1 июня 2020 года родители, усыновители и опекуны детей от трех до семи лет смогут подать заявление на получение дополнительных ежемесячных выплат. Право на данную меру соцподдержки получили семьи, в которых среднедушевой доход на каждого не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе, за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Размер выплаты составит 4 854 рубля. Документы могут быть поданы в бумажном или электронном виде в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства или через многофункциональный центр предоставления госуслуг.

- Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет станет очередным шагом поддержки семей с детьми и положительно скажется на демографической ситуации. Почти 100 тыс. детей и их родители, особо нуждающиеся в поддержке государства, получат положенные им выплаты. Это дети из малоимущих семей, рожденные в 2012–2017 годы. Если в семье не один, а более детей, то выплаты будут производиться на каждого ребенка. Важно, что принятые меры поддержки являются дополнительными и не отменяют другие выплаты. Мы переживаем непростые времена, в сложившейся ситуации многим людям требуется дополнительная соцзащита, и в первую очередь это касается семей с детьми. Уверен, что вместе с остальными мерами поддержки, предусмотренными из федерального и регионального бюджетов, наше сегодняшнее решение позволит обеспечить более благоприятный уровень жизни жителям области, — прокомментировал председатель комитета по социальной политике Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия»).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ковалев поддерживает инициативу о строительстве инфекционного центра в Саратове
Владимир Путин о коронавирусе: все проходит и это пройдет
Малообеспеченные семьи получат дополнительную господдержку
Хроники коронавируса: в Саратове проверили дезинфекцию многоквартирных домов
Самоизоляция в Саратове: решения о продлении действия проездных на апрель нет
В Саратовской области за весенний охотничий сезон выявили 70 нарушителей
Житель Хвалынского района обнаружил останки человека на склоне оврага
Коронавирус в Саратове: Министр Мазина подтвердила заражение одного из медиков
Михаил Исаев: Власти помогут реализовать проект инфекционного центра в Саратове
Новым сенатором от Саратовской области избран Олег Алексеев
Отказ делать анализ на коронавирус приезжим в Саратове: Минздрав отреагировал на публикацию в «Комсомолке»
Поволжский институт управления РАНХиГС приглашает на бесплатный онлайн курс «Управление проектами»
Панков предложил всем принять посильное участие в финансировании строительства инфекционного центра
Роман Бусаргин: Инициатива бизнеса по строительству инфекционного центра вызывает уважение
Михаил Исаев призвал возвращать большие автобусы на улицы Саратова в период самоизоляции
Николай Бондаренко собрался в сенаторы: Обещаю всем и мегафоны, и баннеры, все это будет завтра в Совете Федерации