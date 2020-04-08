Хроники коронавируса: в Саратове проверили дезинфекцию многоквартирных домов
Сегодня, 8 апреля, сотрудники городского комитета по ЖКХ, депутаты и общественники проверили, как дезинфицирует дома на Вольской и Рабочей улицах УК «Феникс плюс».
- Обрабатываем лифты, лестницы, стены подъездов специальной жидкостью. Протираем перила и домофон 2 раза в день. На дезинфекцию подъезда уходит где-то 15 минут, — отчитался главный инженер компании Александр Губарев.
Депутат Дмитрий Кудинов остался доволен уровнем ответственности компании. Он отметил, что граждане должны соблюдать самоизоляцию и не устраивать посиделок у подъезда.
Представитель комитета по ЖКХ отметила, что обработка домов находится на контроле, каждые три дня все ЖСК, ТСЖ, УК предоставляют информацию о работе. Также отслеживается ситуация в соцсетях, о плохой дезинфекции по телефону сообщают местные жители.
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ИСТОЧНИК KP.RU