Самоизоляция в Саратове: решения о продлении действия проездных на апрель нет

8 Апр 2020 2020-04-08T15:32:37+03:00

В районах области документ можно приобрести через Почту России

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В Саратовской области с 7 апреля по 4 мая можно приобрести единый социальный проездной билет на май во всех пунктах продаж кроме ООО СПО «Спорт-Сервис».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, в районах региона документ нужно получать через отделения Почты России.

Сейчас решается вопрос о продлении действия приобретенных на апрель билетов, которые не будут использованы из-за режима самоизоляции. Всего проездными пользуются 165,2 тыс.человек.

Для получения билета граждане могут попросить своих родственников, волонтеров, знакомых, сходить им за проездным, передав им копии документов о праве на льготу. Или его могут доставить надо дом соцработники. Для этого нужно позвонить на «горячую линию» министерства по телефону

8 (8452) 65-39-22, а также по номерам «горячих линий» подведомственных министерству учреждений. Номера телефонов размещены на сайте ведомства https://social.saratov.gov.ru/ в разделе «Социальная помощь при коронавирусе».

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ИСТОЧНИК KP.RU