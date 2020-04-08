Самоизоляция в Саратове: решения о продлении действия проездных на апрель нет
В Саратовской области с 7 апреля по 4 мая можно приобрести единый социальный проездной билет на май во всех пунктах продаж кроме ООО СПО «Спорт-Сервис».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, в районах региона документ нужно получать через отделения Почты России.
Сейчас решается вопрос о продлении действия приобретенных на апрель билетов, которые не будут использованы из-за режима самоизоляции. Всего проездными пользуются 165,2 тыс.человек.
Для получения билета граждане могут попросить своих родственников, волонтеров, знакомых, сходить им за проездным, передав им копии документов о праве на льготу. Или его могут доставить надо дом соцработники. Для этого нужно позвонить на «горячую линию» министерства по телефону
8 (8452) 65-39-22, а также по номерам «горячих линий» подведомственных министерству учреждений. Номера телефонов размещены на сайте ведомства https://social.saratov.gov.ru/ в разделе «Социальная помощь при коронавирусе».
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU