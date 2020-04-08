В Саратовской области за весенний охотничий сезон выявили 70 нарушителей
С 21 марта по 6 апреля в Саратовской области проходил сезон весенней охоты на водоплавающую дичь.
Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, жители региона получили свыше 6 тыс. разрешений.
Сотрудники комитета провели 240 рейдов по выявлению нарушителей в этот период. Также участие принимали росгвардейцы, представители полиции и общественности.
Всего было выявлено 70 нарушений.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU