В Саратовской области за весенний охотничий сезон выявили 70 нарушителей

8 Апр 2020 2020-04-08T15:13:43+03:00

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С 21 марта по 6 апреля в Саратовской области проходил сезон весенней охоты на водоплавающую дичь.

Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, жители региона получили свыше 6 тыс. разрешений.

Сотрудники комитета провели 240 рейдов по выявлению нарушителей в этот период. Также участие принимали росгвардейцы, представители полиции и общественности.

Всего было выявлено 70 нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU