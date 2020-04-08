Житель Хвалынского района обнаружил останки человека на склоне оврага

8 Апр 2020 2020-04-08T15:10:18+03:00

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Следователи проводят проверку по факту обнаружения останков человека в Хвалынском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 7 апреля житель села Подлесное пошел на склон оврага, где находится его дом, чтобы осмотреть свой участок и понять, насколько обрушился грунт.

Фото СУ СКР по Саратовской области

В земле он обнаружил кости и сообщил в полицию.

Следователи с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена экспертиза, чтобы понять, кто и когда умер. Сведения проверят по базе без вести пропавших лиц, после будет принято соответствующее процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU