Житель Хвалынского района обнаружил останки человека на склоне оврага
Следователи проводят проверку по факту обнаружения останков человека в Хвалынском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 7 апреля житель села Подлесное пошел на склон оврага, где находится его дом, чтобы осмотреть свой участок и понять, насколько обрушился грунт.
Фото СУ СКР по Саратовской области
В земле он обнаружил кости и сообщил в полицию.
Следователи с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена экспертиза, чтобы понять, кто и когда умер. Сведения проверят по базе без вести пропавших лиц, после будет принято соответствующее процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU