2020-04-08T15:14:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: Министр Мазина подтвердила заражение одного из медиков

Пациент лечится дома в самоизоляции
Екатерина Семенова
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Министр здравоохранения Наталья Мазина подтвердила случай коронавируса у медикаМинистр здравоохранения Наталья Мазина подтвердила случай коронавируса у медикаФото: Дарья Вострикова
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В Саратовской области подтвержден случай заражения коронавирусом у медицинского работника.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, это случай входит в общее число по Саратовской области. Напомним, сейчас официально подтверждены 26.

Министр здравоохранения Наталья Мазина отметила, что заболевший находится в удовлетворительном состоянии, он лечится дома под наблюдением врачей. Круг его контактов определен, они также взяты под присмотр.

- На сегодняшний день проведено порядка 250 исследований биоматериала у медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусом или лицам с подозрением на него. Такой медперсонал проверяется еженедельно, мы проявляем крайнюю степень настороженности. Отмечу, что случаи так называемых «сомнительных» результатов могут быть. И тогда незамедлительно принимаются все необходимые меры, утвержденные Роспотребнадзором. Однако окончательным является лабораторно подтвержденный анализ, который делается референс-центром, — подчеркнула министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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