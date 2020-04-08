2020-04-08T15:13:25+03:00
Общество

Михаил Исаев: Власти помогут реализовать проект инфекционного центра в Саратове

Глава города надеется на меценатов
Екатерина Семенова
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Глава Саратова Михаил ИсаевГлава Саратова Михаил Исаев
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Глава Саратова Михаил Исаев заявил о готовности властей поддержать проект инфекционного центра.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», с инициативой выступил президент Торгово-промышленной палаты Алексей Антонов, который считает, что бизнес-сообщество может собрать средства на строительство.

Михаил Исаев назвал предложение Антонова «примером ответственного отношения».

- Хочется надеяться, что даже в сложных условиях саратовские меценаты откликнутся на это предложение, — отметил глава города.

Он заявил, что власти поддержат проект и помогут его реализации: оформлением всех необходимых разрешений, которые в компетенции городских чиновников, разработке документации, создании схем транспортной инфраструктуры и коммуникаций. Также Михаил Исаев ждет отклика от ресурсоснабжающих организаций.

- Данная клиника необходима городу и всей области, особенно в этот период. И я еще раз подчеркну, что проект продиктован не только обстоятельствами, но и желанием помогать попавшим в беду, а это то качество, которое всегда отличало саратовцев, особенно в 19-20 веках, — заявил Михаил Исаев.

Ранее о поддержке проекта заявили депутат Государственной думы Николай Панков, губернатор Валерий Радаев, зампред правительства Роман Бусаргин. Также инициатива получила одобрение со стороны Минздрава области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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