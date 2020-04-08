2020-04-08T15:12:26+03:00
Политика

Новым сенатором от Саратовской области избран Олег Алексеев

Единоросса поддержало партийное большинство в облдуме
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Олег АлексеевОлег Алексеев
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В Саратовской областной думе 8 апреля проголосовали за кандидатуры нового сенатора.

Тайное голосование прошло строго по партийной принадлежности.

За единоросса Алексеева проголосовали 25 депутатов, за коммуниста Бондаренко — шесть, за представителя ЛДПР Денисенко — двое.

Таким образом, Алексеев покидает областной парламент, чтобы работать в Совете Федерации.

Место освободилось там после перехода Людмилы Боковой на работу в правительство РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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