Новым сенатором от Саратовской области избран Олег Алексеев
Единоросса поддержало партийное большинство в облдуме
Олег Алексеев
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В Саратовской областной думе 8 апреля проголосовали за кандидатуры нового сенатора.
Тайное голосование прошло строго по партийной принадлежности.
За единоросса Алексеева проголосовали 25 депутатов, за коммуниста Бондаренко — шесть, за представителя ЛДПР Денисенко — двое.
Таким образом, Алексеев покидает областной парламент, чтобы работать в Совете Федерации.
Место освободилось там после перехода Людмилы Боковой на работу в правительство РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU