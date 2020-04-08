Михаил Исаев призвал возвращать большие автобусы на улицы Саратова в период самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T13:26:59+03:00

По сравнению с понедельником такого транспорта стало на два десятка больше

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Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал в своем аккаунте в Instagram о увеличении количества автобусов большой вместимости на дорогах города. По сравнению с понедельником, таких единиц транспорта стало на два десятка больше.

- Справедливо отметил вчера губернатор области Валерий Радаев, что с начала недели в регионе значительно расширился перечень предприятий, которые продолжают деятельность в период самоизоляции. Сотрудники данных организаций не должны испытывать неудобств, они должны быть уверены, что беспрепятственно доберутся до работы и с неё, а самое главное — сделают это безопасно, — написал мэр.

Он призвал руководителей транспортных компаний выводить на линию транспорт, возвращать автобусы большой вместимости, обрабатывать и дезинфицировать салоны. А граждан — соблюдать по возможности социальную дистанцию, использовать индивидуальные средства защиты.

Мэр заявил, что спрос с профильных чиновников о работе автобусов, трамваев, троллейбусов будет персональный. Ситуация находится на его личном контроле.

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ИСТОЧНИК KP.RU