Николай Бондаренко собрался в сенаторы: Обещаю всем и мегафоны и баннеры, все это будет завтра в Совете федерации

8 Апр 2020 2020-04-08T13:15:44+03:00

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В Саратовской областной думе 8 апреля идут выступления кандидатов в Совет федерации. Три фракции выдвинули своих представителей: Олег Алексеев от «Единой России», Николай Бондаренко от КПРФ и Станислав Денисенко от ЛДПР.

Выступавшего со своей программой коммуниста Бондаренко спросили, принесет ли он все свои средства работы в облдуме – барабаны, мегафон, плакаты – в Совет федерации.

- Вы спросите старожилов облдумы, было ли такое когда в областной думе ранее? Наверное, в Совете Федерации Матвиенко к такому не готова.

Нам наплевать, что они там от нас ожидают в Совете Федерации, мы будет отстаивать права населения любыми средствами. Пока нас не посадят или не убьют. Мы прекрасно понимаем, что у нас есть такие перспективы. Можно было лечь под власть, есть такие возможности. Но как иначе мы смотреть будем людям в глаз. Там мы, если за меня проголосуют депутаты, будем поступать также, мы расшатаем это болото, - заявил Бондаренко отметив, что весь набор приемов, который он в облдуме использует он заберет в Совфед.

- Но вам хватит товарищей, которые останутся здесь, - заверил коллег по облдуме Бондаренко.

Депутат Анидалов предложил единороссам отпустить Бондаренко в Совет Федерации, самого известного регионального депутата, благодаря которому рейтинг облдумы поднялся.

- Отпустите его, вы принесете огромную пользу этим, вам дан исторический шанс, - заявил коллега по партии Бонадренко – Александр Анидалов.

Депутаты выслушали программы всех кандидатов и готовятся к процедуре тайного голосования за нового члена Совета Федерации от Саратовской области. Напомним, место освободилось, после того как сенатор Людмила Бокова ушла на работу в федеральное правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU