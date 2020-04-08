Коронавирус в Саратове, минздрав озвучил статистику: Количество смертей от пневмонии в этом году выросло
Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов заявил, что никто не скрывает статистику смертей от пневмонии и отверг предположения, что у умерших от пневмонии указывают причину смерти как острую сердечно-сосудистую недостаточность для того, чтобы скрывать коронавирус.
- Причина смерти и заболевание – это разные вещи. Не понимаю, что вы имеете виду – никаких указаний, чтобы что-то скрывать – у нас нет, не было и не будет. Если есть конкретные факты – то давайте, - заявил Шувалов.
Журналисты попросили Шувалова озвучить количество смертей от пневмонии в марте и уточнили, есть ли понимание у чиновников минздрава, что скрывая информацию о количестве смертей от пневмонии, они фактически подталкивают население к несоблюдению режима самоизоляции?
- Статистика смертей требует времени. Выверяется вплоть до Саратовстата. Тем более, что часть пациентов, которые умерли в последние дни в марте – могут проходить через судмедэкспертизу. Мы ничего не скрываем.
За январь-февраль прошлого года умерли 28 человек, в этом – 38 человек, - признался Шувалов.
ИСТОЧНИК KP.RU