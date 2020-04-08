Коронавирус в Саратове, минздрав озвучил статистику: Количество смертей от пневмонии в этом году выросло

8 Апр 2020 2020-04-08T13:11:30+03:00

Первый замминистра – статистика смертей требует времени, мы не скрываем количество

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Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов заявил, что никто не скрывает статистику смертей от пневмонии и отверг предположения, что у умерших от пневмонии указывают причину смерти как острую сердечно-сосудистую недостаточность для того, чтобы скрывать коронавирус.

- Причина смерти и заболевание – это разные вещи. Не понимаю, что вы имеете виду – никаких указаний, чтобы что-то скрывать – у нас нет, не было и не будет. Если есть конкретные факты – то давайте, - заявил Шувалов.

Журналисты попросили Шувалова озвучить количество смертей от пневмонии в марте и уточнили, есть ли понимание у чиновников минздрава, что скрывая информацию о количестве смертей от пневмонии, они фактически подталкивают население к несоблюдению режима самоизоляции?

- Статистика смертей требует времени. Выверяется вплоть до Саратовстата. Тем более, что часть пациентов, которые умерли в последние дни в марте – могут проходить через судмедэкспертизу. Мы ничего не скрываем.

За январь-февраль прошлого года умерли 28 человек, в этом – 38 человек, - признался Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU