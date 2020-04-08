Горбольницу №12 в Саратове могут передать для лечения коронавируса
Сегодня, 8 апреля, в министерстве здравоохранения Саратовской области проходит брифинг по ситуации с коронавирусом.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов ответил на вопрос о выделении коек в больницах для лечения больных с коронавирусом.
- На сегодня готовы 354 койки из 1 211 по рекомендации Минздрава. Три стационара начали работать: городские больницы №№2 и 10 и пятая детская инфекционная, — рассказал Станислав Шувалов.
По его словам, по необходимости сейчас готовится Перинатальный центр на Рабочей/Аткарской.
- Возможно привлечение горбольницы №12 в Саратове, а также больниц в Балакове и Балашове. Что касается горбольницы №3, то возможность обсуждается, но пока нет необходимости разворачивания такого большого количества коек, — отметил Шувалов.
Напомним, по данным на 8 апреля, в Саратовской области зарегистрировано 26 зараженных коронавирусом. Из них двое умерли, одна — выздоровела.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU