Горбольницу №12 в Саратове могут передать для лечения коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T13:04:28+03:00

На сегодня в стационарах готовы 354 койки из 1 211 по рекомендации Минздрава

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Сегодня, 8 апреля, в министерстве здравоохранения Саратовской области проходит брифинг по ситуации с коронавирусом.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов ответил на вопрос о выделении коек в больницах для лечения больных с коронавирусом.

- На сегодня готовы 354 койки из 1 211 по рекомендации Минздрава. Три стационара начали работать: городские больницы №№2 и 10 и пятая детская инфекционная, — рассказал Станислав Шувалов.

По его словам, по необходимости сейчас готовится Перинатальный центр на Рабочей/Аткарской.

- Возможно привлечение горбольницы №12 в Саратове, а также больниц в Балакове и Балашове. Что касается горбольницы №3, то возможность обсуждается, но пока нет необходимости разворачивания такого большого количества коек, — отметил Шувалов.

Напомним, по данным на 8 апреля, в Саратовской области зарегистрировано 26 зараженных коронавирусом. Из них двое умерли, одна — выздоровела.

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ИСТОЧНИК KP.RU