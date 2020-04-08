Хроники коронавируса: на маршрут Саратов — Энгельс выйдут только большие автобусы

8 Апр 2020 2020-04-08T12:59:29+03:00

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С 9 апреля на маршрут Саратов — Энгельс будут выходить только автобусы большого и особо большого класса.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, с перевозчиками была проведена работа после информации о том, что на этом направлении стали ходить микроавтобусы.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко призвал жителей — если на маршруты № 246 Н, 246 П, 247, 248, 274-Б, 282-Б, 284, 284-А, 284-Б, 284к, 284к1 выйдут автобусы малого класса, а также в случае превышения количества пассажиров, при котором соблюдать социальную дистанцию не получится, сообщать на горячую линию минтранса области по телефону 240-240.

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ИСТОЧНИК KP.RU