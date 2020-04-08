2020-04-08T12:46:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Саратовской области: школьники смогут заниматься по телеурокам

Минпросвещения запускает новый портал
Екатерина Семенова
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На сегодняшнем брифинге в Минздраве Саратовской области заместитель министра образования Саратовской области — начальник управления общего и дополнительного образования Ирина Чинаева рассказала о дистанционном обучении школьников.

- Из 30 платформ для получения знаний наш регион ограничивается пятью. Рекомендуем расширить список, а также сократить уроки для младших классов до 20-25 минут, — уточнила она.

Также Ирина Чинаева рассказала о портале «Моя Школа». Школьники смогут получать знания не только по видеурокам, но и передачам по телевизору, в первую очередь для старшеклассников, чтобы они смогли качественного подготовиться к госаттестации.

Что касается малышей — дежурные группы в детсадах продолжают работу в штатном режиме. Для того, чтобы попасть туда, нужно написать заявление заведующей. Если в учреждение, куда ходит ребенок, такой возможности нет, будет предоставлено место в дежурной группе сада этого же микрорайона.

На сегодняшний день их посещает 491 ребенок, родители все больше отдают своих детей в сады.

Ирина Чинаева рассказала, как несовершеннолетнему получить проднабор. Нужно подать заявление и мера поддержки будет формироваться с этого дня.

- Поддержка складывается из выплат регионального и муниципального бюджетов. В каждом муниципалитете есть различия, по-разному рассчитаны дни. Поставщики питания тоже находятся в непростом положении, — отметила она.

Замминистра образования призвала родителей не переживать — все положенные продукты ребенок получит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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