2020-04-08T12:22:19+03:00
Общество

Мусоровывозящие компании досрочно приступили к весенней обработке контейнеров

Ольга Симонова
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Мусоровывозящие компании досрочно начали весеннюю санитарную обработку собственного контейнерного паркаМусоровывозящие компании досрочно начали весеннюю санитарную обработку собственного контейнерного парка
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Мусоровывозящие компании досрочно начали весеннюю санитарную обработку собственного контейнерного парка. Для этого сформированы специальные бригады и выделены резервные подменные контейнеры. Помывка и антибактериальная обработка контейнеров хлоросодержащими веществами проходит на базах мусоровывозящих компаний. Данная работа начата с 1 апреля, с опережением на месяц ранее установленного графика.

В настоящее время Региональный оператор получил уведомления о начале санитарной обработки контейнерного парка на своих базах всеми мусоровывозящими компаниями, кроме МУП «Дорожник Заводского района». Принадлежавшие ему контейнеры, по информации МУПа, уже приведены в надлежащее санитарное состояние сторонней организацией по договору подряда.

Представители администрации Саратова, городские депутаты и общественники убедились в проводимой работе на базе мусоровывозящей компании «Поток», которая обслуживает Волжский район областного центра. Участникам рейда рассказали о 20-процентном росте объема ТКО в дни самоизоляции и предпринимаемых Регоператором и мусоровывозящими компаниями мерах по обеспечению качественной услугой населения.

- Нами была поставлена задача усилить качество обработки контейнеров в связи с текущей эпидемиологической ситуацией. Наши подрядчики обрабатывают только собственный контейнерный парк, и мы требуем от собственников контейнерных площадок, и самих контейнеров, не оставаться в стороне и вовремя провести их обработку. Мы поддерживаем позицию общественников и городских депутатов о недопустимости ненадлежащего состояния площадок в период сложной эпидемиологической обстановки. Считаем, что все собственники и балансодержатели контейнерных площадок должны незамедлительно привести места накопления отходов в Саратове в нормативное состояние. Это вопрос здоровья граждан, — говорит директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Напомним, что в соответствии с федеральным законодательством обязанность по обслуживанию контейнерных площадок лежит на собственнике земельного участка, на котором они расположены, и не входит в зону ответственности Регионального оператора по обращению с ТКО. Чаще всего собственником является муниципалитет и организации, управляющие многоквартирными жилыми домами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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