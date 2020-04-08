В ПФО созданы отряды ликвидации последствий ЧС

8 Апр 2020 2020-04-08T12:24:11+03:00

Всего в Центральном военном округе их 114

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В Центральном военном округе РФ сформировано 114 отрядов ликвидации последствий ЧС.

- Завершили формирование группировки войск в составе 114 отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на Урале, в Сибири и Поволжье. Состав группировки насчитывает 8 386 человек, 1 766 единиц техники и 14 летательных аппаратов. Все отряды содержатся в четырехчасовой готовности к применению, — сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Он отметил, что отряды в ПФО насчитывают 4 029 человек и 815 единиц спецтехники, каждая группировка в регионе усилена вертолетами с водосливными устройствами и самолетами для ведения воздушной разведки и переброски оперативных групп.

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ИСТОЧНИК KP.RU