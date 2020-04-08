В Саратове рецидивист залез на бывшую работу ради кражи на полмиллиона
В Заводском районе Саратова 33-летний местный житель украл из офиса сетевой организации, которая занимается продажей слабоалкогольной продукции, 513,7 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, о продаже в полицию сообщил 35-летний директор фирмы.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался бывший грузчик организации. Он признался, что потратил все деньги на раздачу долгов.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU