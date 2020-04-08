В Саратовской области депутаты «под коронавирус» отменили транспортный налог на все автобусы
В областной думе рассмотрели изменения в закон о транспортном налоге. Предлагается освободить от налога все автобусы любых мощностей, зарегистрированных на предприятия и частных предпринимателей, которые осуществляют перевозки по городским, междугородним и международным маршрутам. Налог отменить на автобусы решили до конца 2020 года.
- Не распространяются ограничения на грузовых перевозчиков, которые предложил президент. Они работают как прежде, поэтому на них не распространяются меры поддержки.
Мы будем рассматривать ваши поправки по грузовому транспорту в ближайшее время, — заявила министр экономразвития Юлия Швакова в ответ на вопросы депутатов, почему от транспортного налога не освободили грузоперевозчиков.
При этом все автобусные перевозки по Саратову полностью в руках частников
Депутаты в полном составе поддержали отмену транспортного налога на автобусы в области.
ИСТОЧНИК KP.RU