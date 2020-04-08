В Саратовской области депутаты «под коронавирус» отменили транспортный налог на все автобусы

8 Апр 2020 2020-04-08T12:27:17+03:00

На заседании облдумы в Саратове решили освободить от транспортного налога все автобусы

Работающие на маршрутах предприниматели не будут платить налог до конца 2020 года

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В областной думе рассмотрели изменения в закон о транспортном налоге. Предлагается освободить от налога все автобусы любых мощностей, зарегистрированных на предприятия и частных предпринимателей, которые осуществляют перевозки по городским, междугородним и международным маршрутам. Налог отменить на автобусы решили до конца 2020 года.

- Не распространяются ограничения на грузовых перевозчиков, которые предложил президент. Они работают как прежде, поэтому на них не распространяются меры поддержки.

Мы будем рассматривать ваши поправки по грузовому транспорту в ближайшее время, — заявила министр экономразвития Юлия Швакова в ответ на вопросы депутатов, почему от транспортного налога не освободили грузоперевозчиков.

При этом все автобусные перевозки по Саратову полностью в руках частников

Депутаты в полном составе поддержали отмену транспортного налога на автобусы в области.

ИСТОЧНИК KP.RU