Валерий Радаев поддержал инициативу строительства инфекционного центра в Саратове

8 Апр 2020 2020-04-08T12:26:16+03:00

Это поможет собрать коечный фонд и медиков в одном месте

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев горячо поддержал инициативу Торгово-промышленной палаты по строительству инфекционного центра на средства бизнесменов.

- Пример гражданской позиции, неравнодушия и высокой ответственности, — заявил глава региона.

По словам Радаева, такой объект крайне необходим, ведь сейчас коечный фонд разрознен по разным учреждениям.

- Концентрация противоэпидемических сил в одном месте в разы повышает эффективность лечения заболевших. Это другой, качественно более высокий уровень оказания медпомощи и в плане оснащенности, и в плане условий работы медиков, — уверен губернатор.

Напомним, ранее президент ТПП Алексей Антонов обратился к предпринимателям региона с инициативой строительства центра. Для этого на базе Палаты будет создан Фонд по сбору средств.

- Со своей стороны власть берет на себя обязательства оперативно определить участок под строительство, обеспечить подведение всех коммуникаций к объекту, — заявил Валерий Радаев.

Он отметил, что такая инициатива «вызывает огромное уважение и слова благодарности».

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ИСТОЧНИК KP.RU