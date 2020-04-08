Валерий Радаев поддержал инициативу строительства инфекционного центра в Саратове
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев горячо поддержал инициативу Торгово-промышленной палаты по строительству инфекционного центра на средства бизнесменов.
- Пример гражданской позиции, неравнодушия и высокой ответственности, — заявил глава региона.
По словам Радаева, такой объект крайне необходим, ведь сейчас коечный фонд разрознен по разным учреждениям.
- Концентрация противоэпидемических сил в одном месте в разы повышает эффективность лечения заболевших. Это другой, качественно более высокий уровень оказания медпомощи и в плане оснащенности, и в плане условий работы медиков, — уверен губернатор.
Напомним, ранее президент ТПП Алексей Антонов обратился к предпринимателям региона с инициативой строительства центра. Для этого на базе Палаты будет создан Фонд по сбору средств.
- Со своей стороны власть берет на себя обязательства оперативно определить участок под строительство, обеспечить подведение всех коммуникаций к объекту, — заявил Валерий Радаев.
Он отметил, что такая инициатива «вызывает огромное уважение и слова благодарности».
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ИСТОЧНИК KP.RU