Коронавирус в Саратовской области: очередная заразившаяся женщина приехала из другого региона

8 Апр 2020 2020-04-08T12:17:25+03:00

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Стали известны подробности об очередном заразившемся коронавирусом в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, это жительница Балтайского района.

Ранее она приехала из другой области России, где ситуация по коронавирусу складывается неблагополучно. С момента приезда гражданка соблюдала самоизоляцию и находилась под наблюдением врачей.

Сейчас ее состояние удовлетворительное, она находится дома и получает помощь медиков.

- Круг контактных лиц известен, устанавливается медицинское наблюдение, — сообщили в оперштабе.

Напомним, на сегодня, 8 апреля, известно о 26 случаях заражения коронавирусом в Саратовской области. Одна пациентка выздоровела, двое скончались от тяжелых хронических заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU