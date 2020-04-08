Коронавирус в Саратовской области: очередная заразившаяся женщина приехала из другого региона
Стали известны подробности об очередном заразившемся коронавирусом в Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, это жительница Балтайского района.
Ранее она приехала из другой области России, где ситуация по коронавирусу складывается неблагополучно. С момента приезда гражданка соблюдала самоизоляцию и находилась под наблюдением врачей.
Сейчас ее состояние удовлетворительное, она находится дома и получает помощь медиков.
- Круг контактных лиц известен, устанавливается медицинское наблюдение, — сообщили в оперштабе.
Напомним, на сегодня, 8 апреля, известно о 26 случаях заражения коронавирусом в Саратовской области. Одна пациентка выздоровела, двое скончались от тяжелых хронических заболеваний.
ИСТОЧНИК KP.RU