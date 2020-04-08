2020-04-08T12:16:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: в правительстве области прокомментировали инициативу о выплате каждому по 10 тыс. рублей

На это понадобилось бы 25 млрд рублей
Поделиться:
Вадим Ойкин прокомментировал инициативу о выплатах денег населению Саратовской областиВадим Ойкин прокомментировал инициативу о выплатах денег населению Саратовской области
Изменить размер текста:

На внеочередном 45-м заседании Саратовской областной думы представители КПРФ снова выступили с предложением раздать населению по 10 тыс. рублей в рамках поддержки во время эпидемии коронавируса.

Зампред правительства Вадим Ойкин, который выступал с представлением поправок в бюджетные правила области, ответил, что это предложение нерационально и ничем не подкреплено.

- 24 млрд 400 млн рублей требуется для этой инициативы, нет предложений по источникам финансирования. Как вы определяете, кому выдавать — ведь есть те, кто работает и по-прежнему зарабатывает. Помощь должна быть, но тем, кто нуждается и может быть, даже в большем объеме, чем вы говорите, — ответил Ойкин.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) предложил раздать по 10 тыс. всем, чтобы люди их понесли первым делом в магазины и поддержали бизнес.

- Раздать всем по 10 тыс. рублей — это 25 млрд рублей для региона, мы предлагаем попросить у правительства РФ, не из областного бюджета брать, для которого это четверть всего его объема, — заявил депутат Есипов (КПРФ).

Единоросс Алексей Антонов отметил, что вчера шесть страниц предложений по поводу мер поддержки отправлено в правительство от предпринимателей. Сегодня депутаты уже приняли пакет мер поддержки для бизнеса, за которым как раз и стоит население.

- Это только первый пакет, это информационный пакет, знак, что надо продолжать работу, — заметил Антонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отказ делать анализ на коронавирус приезжим в Саратове: Минздрав отреагировал на публикацию в «Комсомолке
Поволжский институт управления РАНХиГС приглашает на бесплатный онлайн курс «Управление проектами»
Панков предложил всем принять посильное участие в финансировании строительства инфекционного центра
Роман Бусаргин: Инициатива бизнеса по строительству инфекционного центра вызывает уважение
Михаил Исаев призвал возвращать большие автобусы на улицы Саратова в период самоизоляции
Николай Бондаренко собрался в сенаторы: Обещаю всем и мегафоны и баннеры, все это будет завтра в Совете федерации
Коронавирус в Саратове, минздрав озвучил статистику: Количество смертей от пневмонии в этом году выросло
Горбольницу №12 в Саратове могут передать для лечения коронавируса
Хроники коронавируса: на маршрут Саратов — Энгельс выйдут только большие автобусы
Коронавирус в Саратовской области: у новой заболевшей диагностирована легкая пневмония
Самоизоляция в Саратовской области: школьники смогут заниматься по телеурокам
Мусоровывозящие компании досрочно приступили к весенней обработке контейнеров
В ПФО созданы отряды ликвидации последствий ЧС
В Саратове рецидивист залез на бывшую работу ради кражи на полмиллиона
В Саратовской области депутаты «под коронавирус» отменили транспортный налог на все автобусы
Валерий Радаев поддержал инициативу строительства инфекционного центра в Саратове
В Саратовской области на двух мужчинах загорелась одежда при сжигании мусора
Коронавирус в Саратовской области: очередная заразившаяся женщина приехала из другого региона
Коронавирус в Саратове: в правительстве области прокомментировали инициативу о выплате каждому по 10 тыс. рублей
На пожаре в нежилом доме под Саратовом сгорел неизвестный мужчина
В Саратове две маршрутки прошли проверку на защиту от коронавируса
Количество заболевших коронавирусом в Саратове на 8 апреля 2020 года: выявлен еще один случай
СУ СКР проверяет чиновников администрации Аткарска по делу о крупном мошенничестве
Предприниматели в Саратове в условиях самоизоляции: кому и какую поддержку окажут в регионе
Полиция призвала жителей Саратовской области к самоизоляции
В Саратовской области из-за коронавируса получение субсидии на оплату ЖКУ автоматически продлят на полгода