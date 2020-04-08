Коронавирус в Саратове: в правительстве области прокомментировали инициативу о выплате каждому по 10 тыс. рублей
На внеочередном 45-м заседании Саратовской областной думы представители КПРФ снова выступили с предложением раздать населению по 10 тыс. рублей в рамках поддержки во время эпидемии коронавируса.
Зампред правительства Вадим Ойкин, который выступал с представлением поправок в бюджетные правила области, ответил, что это предложение нерационально и ничем не подкреплено.
- 24 млрд 400 млн рублей требуется для этой инициативы, нет предложений по источникам финансирования. Как вы определяете, кому выдавать — ведь есть те, кто работает и по-прежнему зарабатывает. Помощь должна быть, но тем, кто нуждается и может быть, даже в большем объеме, чем вы говорите, — ответил Ойкин.
Депутат Александр Анидалов (КПРФ) предложил раздать по 10 тыс. всем, чтобы люди их понесли первым делом в магазины и поддержали бизнес.
- Раздать всем по 10 тыс. рублей — это 25 млрд рублей для региона, мы предлагаем попросить у правительства РФ, не из областного бюджета брать, для которого это четверть всего его объема, — заявил депутат Есипов (КПРФ).
Единоросс Алексей Антонов отметил, что вчера шесть страниц предложений по поводу мер поддержки отправлено в правительство от предпринимателей. Сегодня депутаты уже приняли пакет мер поддержки для бизнеса, за которым как раз и стоит население.
- Это только первый пакет, это информационный пакет, знак, что надо продолжать работу, — заметил Антонов.
ИСТОЧНИК KP.RU