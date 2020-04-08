В Саратове две маршрутки прошли проверку на защиту от коронавируса
Сегодня, 8 апреля, представители Минтранса региона и администрации Саратова провели рейд по маршруткам №№55 и 55А.
По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», проверка показала, что салоны транспорта дезинфицируют после каждого рейса. Средств для этого и масок достаточно у водителей и кондукторов.
Внутри размещены памятки о мерах профилактики против распространения инфекции.
Отметим, что в связи со снижением пассажиропотока изменено расписание движения этих маршруток.
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ИСТОЧНИК KP.RU