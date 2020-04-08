СУ СКР проверяет чиновников администрации Аткарска по делу о крупном мошенничестве

8 Апр 2020 2020-04-08T10:48:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Аткарске Саратовской области расследуется уголовное дело о крупном мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, оно возбуждено в отношении сотрудницы администрации.

Следствие считает, что в январе 2017 года чиновница фиктивно трудоустроила мужа своей знакомой на должность рабочего хозяйственно-эксплуатационной группы одного из муниципальных учреждений. При этом свои обязанности мужчина не исполнял, а начисленную зарплату забирала себе сотрудница администрации.

Таким образом она за три года, с января 2017 года по январь 2020 года, похитила более 320 тыс. рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ.

Следствие проанализирует всю деятельность подозреваемой на данном рабочем месте, возможно, будут выявлены дополнительные эпизоды, а также сговор с иными должностными лицами.

ИСТОЧНИК KP.RU