Предприниматели в Саратове условиях самоизоляции: кому и какую поддержку окажут в регионе

8 Апр 2020 2020-04-08T10:40:43+03:00

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При обсуждении мер поддержки малого и среднего бизнеса в Саратовской областной думе депутаты, особенно владельцы бизнеса, выступили с критикой предлагаемых мер поддержки за их избирательный характер.

Депутат Зинаида Самсонова заментила, что торговля непродовольственными товарами не попала в список категорий бизнеса, которым окажут поддержку в виде сокращения налогов.

- Еще не все понимают, какая тяжелая ситуация, какая она будет в мае. Это будет коллапс.

В Саратовской области начались меры поддержки, мы впереди остальных.

Надеюсь, что пройдет через правительство закон обналогообложении имущества и поддержат таким образом девелоперов.

Но всего 12% предпринимателей поддерживается сегодня. Вы вдумайтесь, а что с остальными будет? Какие налоги вы получите?

Почему мы даем одним отраслям поддержку, но не даем другим?

Я подхожу под средний бизнес. Но по количеству работников у меня больше, чем положено в среднем бизнесе. Но что в этом плохого? И поддержку мне не оказывают, - заявила Самсонова.

- У нас по оборотам получается крупный бизнес, а по числу людей мы не проходим в него. Необходимо принимать экстраординарные меры. Некорректно когда кто-то выживает за счет остальных. Надо выходить с инициативами на федеральный уровень, - заявил депутат Павел Артемов.

- Почему главы районов не встречаются с бизнесом? Потому что реальной поддержки нет, надо отменить налоги. Сравните с поддержкой которую оказывает маленькая Чехия своему бизнесу. Профанация вся эта помощь, и молчать об этом мы не можем - заметил депутат Иван Чепрасов.

Депутат Денисенко отметил, что пропусков навыдавали столько в регионе, что работают все, кроме парикмахеров и спортзалов. «Но только работают за ползарплаты а то и за треть».

- 300 млн на весь бизнес – поддержки – гора родила мышь. Вы озвучьте хотя бы второй пакет, что там, - заявил депутат Александр Анидалов.

В ход обсуждения вмешался вице-губернатор Пивоваров.

Депутаты от КПРФ и примкнувший к ним представитель от ЛДПР несут чушь. Мы слышим, о чем говорят предприниматели. Говоря о ничтожности помощи бизнесу – вы не правы. Правительство сотни миллионов направило уже в Саратовскую область, на коечный фонд, на повышение зарплат медикам. Первый пакет помощи – говорите – это мало, да мало, никто не говорит, что это последнее, - заметил Пивоваров.

Прозвучала также мысль о том, что остановлены предприятия только на полторы недели, а уже все кричат о крахе.

После долгого обсуждения депутаты большинством голосов приняли закон Саратовской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Саратовской области».

Рассчитывать на поддержку могут 13 отраслей предпринимательства. Им снизят размер налоговых выплат.

Министр Швакова анонсировала в апреле второй пакет мер поддержки, в который могут быть включены как полиграфические производства, так и непродовольственная торговля.

ИСТОЧНИК KP.RU