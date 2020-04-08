Полиция призвала жителей Саратовской области к самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T10:31:52+03:00

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Полиция призвала жителей Саратовской области соблюдать режим самоизоляции, не покидать дом без крайней необходимости.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, в общественных местах нужно держать дистанцию не менее 1,5 метров от других людей.

Сотрудники органов внутренних дел проверяют, соблюдают ли граждане, которые находятся в режиме самоизоляции или на карантине, предписанные им ограничения. За нарушения этого грозит ответственность, вплоть до уголовной.

Штрафы также предусмотрены за фейки о коронавирусе. Жителям региона нужно не поддаваться панике и в любом случае ориентироваться только на официальные источники информации.

Полиция патрулирует улицы, парки, и другие места и напоминает гражданам, что лучше воздержаться от прогулок и встреч с друзьями. А также призывает с пониманием отнестись к этим мероприятиям, при выходе из дома брать с собой документы, подтверждающие личность и обосновывающее пребывание в общественном месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU