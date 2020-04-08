В Саратовской области из-за коронавируса получение субсидии на оплату ЖКУ автоматически продлят на полгода
В Саратовской области получение субсидии на оплату ЖКУ автоматически продлят на полгода.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ области, новая мера, направленная на защиту населения от распространения коронавирусной инфекции действует по всей стране.
Она прописана в постановлении правительства РФ, которое утверждено 2 апреля 2020 года.
Если период предоставления меры поддержки истекает с 1 апреля до 1 октября, то льготу продлят автоматически, не нужно обращаться для этого в органы соцзащиты.
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ИСТОЧНИК KP.RU