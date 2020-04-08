В Саратовской области из-за коронавируса получение субсидии на оплату ЖКУ автоматически продлят на полгода

8 Апр 2020 2020-04-08T10:19:00+03:00

Такая мера действует по всей России

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В Саратовской области получение субсидии на оплату ЖКУ автоматически продлят на полгода.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ области, новая мера, направленная на защиту населения от распространения коронавирусной инфекции действует по всей стране.

Она прописана в постановлении правительства РФ, которое утверждено 2 апреля 2020 года.

Если период предоставления меры поддержки истекает с 1 апреля до 1 октября, то льготу продлят автоматически, не нужно обращаться для этого в органы соцзащиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU