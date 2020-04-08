Юлия Швакова: Полиграфический и рекламный бизнес включат в льготные категории для поддержки в апреле

8 Апр 2020 2020-04-08T09:56:36+03:00

В областной думе рассмотрели и приняли законы о снижении части налогов для некоторых сфер бизнеса

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Министр экономразвития Саратовской области Юлия Швакова на заседании областной думы 8 апреля сообщила, что первый пакет антикризисных мер для малого бизнеса в Саратовской области предполагает поддержку 13 видов деятельности, это затронет 6,5 тыс. предпринимателей, и обойдется областному бюджету 300 млн рублей. Все льготы по налогам с будут действовать с 31 января до конца 2020 года.

При этом всего по базе доходы минус расходы, где предлагается снизить ставку с 15% до 7,5%, платят налоги около 40 тысяч предпринимателей. По налоговой базе "доходы" налог снижается до 2% для обозначенных 13 видов деятельности.

- Полиграфический и рекламный бизнес предлагается включить в число льготных категорий бизнеса, которым будет оказываться поддержка во втором пакете мер, который мипнэконом предполагает вынести в апреле, - заявила министр Юлия Швакова на заседании думы.

ИСТОЧНИК KP.RU