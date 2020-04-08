2020-04-08T09:56:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Юлия Швакова: Полиграфический и рекламный бизнес включат в льготные категории для поддержки в апреле

В областной думе рассмотрели и приняли законы о снижении части налогов для некоторых сфер бизнеса
Поделиться:
Юлия Швакова. Фото облдумыЮлия Швакова. Фото облдумы
Изменить размер текста:

Министр экономразвития Саратовской области Юлия Швакова на заседании областной думы 8 апреля сообщила, что первый пакет антикризисных мер для малого бизнеса в Саратовской области предполагает поддержку 13 видов деятельности, это затронет 6,5 тыс. предпринимателей, и обойдется областному бюджету 300 млн рублей. Все льготы по налогам с будут действовать с 31 января до конца 2020 года.

При этом всего по базе доходы минус расходы, где предлагается снизить ставку с 15% до 7,5%, платят налоги около 40 тысяч предпринимателей. По налоговой базе "доходы" налог снижается до 2% для обозначенных 13 видов деятельности.

- Полиграфический и рекламный бизнес предлагается включить в число льготных категорий бизнеса, которым будет оказываться поддержка во втором пакете мер, который мипнэконом предполагает вынести в апреле, - заявила министр Юлия Швакова на заседании думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На пожаре в нежилом доме под Саратовом сгорел неизвестный мужчина
В Саратове две маршрутки прошли проверку на защиту от коронавируса
Количество заболевших коронавирусом в Саратове на 8 апреля 2020 года: выявлен еще один случай
СУ СКР проверяет чиновников администрации Аткарска по делу о крупном мошенничестве
Предприниматели в Саратове условиях самоизоляции: кому и какую поддержку окажут в регионе
Полиция призвала жителей Саратовской области к самоизоляции
В Саратовской области из-за коронавируса получение субсидии на оплату ЖКУ автоматически продлят на полгода
Юлия Швакова: Полиграфический и рекламный бизнес включат в льготные категории для поддержки в апреле
Для тех, кто дома — Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два раза
Александр Стрелюхин - депутатам областной думы: Шаблонов для сегодняшней ситуации просто нет
КВС: «Ответственность потребителей за неоплату услуг гарантирующих поставщиков закреплена законодательством»
Коронавирус в Саратове: музей Федина можно посетить онлайн
«Единая Россия» будет оказывать помощь гражданам и медикам до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад
ООО «КВС» меняет 100 метров коммуникаций на территории ГКБ №5
Убийцу брата из Балашова отправили в колонию на восемь лет
Житель Балтайского района незаконно хранил дома 15 патронов
Покупатель дома в Вольске нашел на участке человеческий скелет
В Саратове женщина выпила с пенсионером и украла у него 17 тыс. рублей
В Саратовской области ветер усилится до 19 м/с
Количество заболевших коронавирусом в Саратове на 8 апреля 2020 года: еще шесть случаев
Сегодня саратовцы наблюдают суперлуние
ПФР: В Саратовской области на каждого ребенка до трех лет ежемесячно будут выплачивать по 5 тыс. рублей
Директор саратовского института «Микроб» о самоизоляции: результаты станут заметны через неделю
На Огородной в Саратове столкнулись грузовик и Opel
Подробности об очередной заразившейся коронавирусом в Саратове: это тоже женщина
Президент ТПП Саратовской области обратился к бизнесменам: Давайте покажем, что не зря зарабатываем деньги
За сутки в Саратовской области вдвое выросло число заявлений о безработице