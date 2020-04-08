Юлия Швакова: Полиграфический и рекламный бизнес включат в льготные категории для поддержки в апреле
Министр экономразвития Саратовской области Юлия Швакова на заседании областной думы 8 апреля сообщила, что первый пакет антикризисных мер для малого бизнеса в Саратовской области предполагает поддержку 13 видов деятельности, это затронет 6,5 тыс. предпринимателей, и обойдется областному бюджету 300 млн рублей. Все льготы по налогам с будут действовать с 31 января до конца 2020 года.
При этом всего по базе доходы минус расходы, где предлагается снизить ставку с 15% до 7,5%, платят налоги около 40 тысяч предпринимателей. По налоговой базе "доходы" налог снижается до 2% для обозначенных 13 видов деятельности.
- Полиграфический и рекламный бизнес предлагается включить в число льготных категорий бизнеса, которым будет оказываться поддержка во втором пакете мер, который мипнэконом предполагает вынести в апреле, - заявила министр Юлия Швакова на заседании думы.
ИСТОЧНИК KP.RU