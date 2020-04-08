Александр Стрелюхин - депутатам областной думы: Шаблонов для сегодняшней ситуации просто нет
Внеочередное 45-е заседание Саратовской областной думы началось с благодарности и аплодисментов в адрес врачей и медработников, которые работают сегодня в условиях эпидемии коронавируса.
Первым вопросом стали изменения законов, до 1 января 2021 года приостанавливаются действия некоторых положений законов о бюджете и закона о бюджетном процессе Саратовской области. Снимаются ограничения размера резервного фонда правительства, приостановление действия нормы распределения субсидий и трансфертов между муниципальными бюджетами,
Как пояснил зампред правительства Вадим Ойкин, это нужно для ускорения большей гибкости бюджетных процессов в условиях борьбы с коронавирусом.
От депутатов, представителей КПРФ последовали замечания, что эти поправки ущемляют права депутатов и контроль за правительством со стороны областной думы.
- Сегодня шаблона по мерам, которые нужно принимать, его просто нет. Иногда мы ошибаемся, как и любые люди. Главное, чтобы ошибки были не слишком значимы для населения. Делаем все, чтобы негативные последствия не отразились на жителях.
Мы вносим изменения в бюджетный процесс, в резервный фонд, чтобы действовать оперативно, права депутатов никак не ущемляются, контроль этих решений у думу никто не забирает, - заметил председатель правительства области Александр Стрелюхин.
Дума большинство голосов поддержала эти поправки.
ИСТОЧНИК KP.RU