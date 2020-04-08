2020-04-08T09:04:21+03:00
Общество

КВС: «Ответственность потребителей за неоплату услуг гарантирующих поставщиков закреплена законодательством»

Компания разъясняет порядок оплаты услуг водоснабжения и водоотведения в апреле 2020 года
Дарья Вострикова
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ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» является поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения для жителей областного центра, а также некоторых поселков Саратовского района. Гарантия поставки указанных услуг – их своевременная оплата.

По состоянию на 01 апреля дебиторская задолженность составляет 698 млн. руб. (в том числе, задолженность бюджетов всех уровней – 16 млн. руб., ресурсоснабжающих организаций – 15 млн. руб., тепловых компаний – 66 млн. руб., прочих организаций - 51 млн. руб., управляющих компаний – 327 млн. руб., физических лиц – 223 млн. руб.). Предприятие проводит активную работу по взысканию дебиторской задолженности. Основным методом борьбы с неплательщиками является претензионно-исковая деятельность.

- Вопросов платить или не платить не должно возникать в принципе. Ответ однозначный. Платить. Сегодняшней ситуацией с угрозой распространения вирусной инфекции пытаются воспользоваться отдельные граждане. Некоторые бизнесмены убеждают нас, что оплатить услуги малый и средний бизнес не в силах, т.к. находится в вынужденном простое. Я бы хотел подчеркнуть, что в абсолютном большинстве организаций установлены приборы учета, и во время так называемого простоя абоненты фактически не пользуются услугами компании, потому оплатить они должны, прежде всего, сформировавшуюся ранее задолженность, а не действующую нулевую. Все те, кто продолжает активно пользоваться услугами водоснабжения и водоотведения, должны платить своевременно и в полном объеме. В условиях распространения короновирусной инфекции оплата потребителями полученных услуг снизилась на 50%, что ставит под угрозу работу всего водокомплекса, т.к. КВС ни на минуту не прекращает свою деятельность, обеспечивает очистку воды и стоков, устраняет аварийные ситуации, продолжены работы по реконструкции изношенных сетей. Ежедневно в обслуживании городского водокомплекса задействованы более 2 тысяч человек. Их работа должна быть гарантированно оплачена. Я бы хотел подчеркнуть, что ответственность потребителей за неоплату услуг гарантирующих поставщиков закреплена законодательством, и мы будем добиваться этой оплаты всеми законными способами, —комментирует коммерческий директор ООО «КВС» Владимир Шагов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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