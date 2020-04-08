Коронавирус в Саратове: музей Федина можно посетить онлайн
В Саратове из-за угрозы распространения коронавируса учреждения культуры недоступны для посещения, однако посетить их можно онлайн.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, пользователи соцсетей музея Федина могут познакомиться с представленными экспонатами, послушать аудио-версии экскурсий и посмотреть видео открытий прошедших выставок, творческих встреч и круглых столов, посмотреть передачи о фондовых раритетах.
В пабликах учреждения каждый день публикуют
Группы музея ежедневно рассказывают интересные факты о писателях и деятелях культуры, отмечают памятные даты из истории русской литературы и культурной жизни Саратова.
Также «виртуальные посетители» могут познакомиться с экспонатами из фондов музея Федина, не представленными в постоянной экспозиции.
Для любителей литературных и исторических загадок сотрудники музея подготовили специальную рубрику #ФединКвиз.
Музей представлен в социальных сетях:
- Вконтакте: https://vk.com/fedinmuseum
- Одноклассники: https://ok.ru/muzey.fedina
- Инстаграм: https://www.instagram.com/fedinmus
- Твиттер: https://twitter.com/fedinmuseum
- Фейсбук: https://www.facebook.com/museumfedin
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ИСТОЧНИК KP.RU