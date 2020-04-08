«Единая Россия» будет оказывать помощь гражданам и медикам до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад

8 Апр 2020 2020-04-08T08:54:57+03:00

Николай Панков подчеркнул, что волонтерские центры работают во всех районах области и оказывают помощь старшему поколению, семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями здоровья

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Партия «Единая Россия» продолжит оказывать необходимую поддержку гражданам во всех регионах страны до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад. Об этом председатель партии Дмитрий Медведев заявил на онлайн-совещании с представителями региональных волонтерских центров партии по борьбе с распространением коронавируса.

- Наша партия принимает активное участие в борьбе с распространением инфекции. Мы создали федеральный ситуационный центр, который ежедневно обрабатывает десятки тысяч звонков и организует работу более 80 тысяч волонтеров по всей России. Тысячи заявок на оказание адресной помощи выполняются в режиме реального времени. Добровольцы доставляют людям продукты питания и средства защиты, заботятся о пожилых, помогают семьям медработников, которые круглосуточно находятся в больницах, — сказал Медведев.

Он отметил, что в целом в стране удается не допускать резкого распространения болезни.

- Врачи и медсестры круглосуточно находятся рядом с пациентами, делают все возможное, чтобы помочь им справиться с инфекцией. Свои лучшие качества проявляют волонтеры, представители общественных организаций, предприниматели — все, кто по зову сердца откликнулся на беду, осознавая личную ответственность, — добавил Медведев, выразив им свою глубокую признательность.

Отдельное внимание, по словам Медведева, в сложившейся ситуации необходимо уделить бизнесу.

- Президент озвучил целый комплекс мер по его поддержке. Из средств массовой информации мы получаем сообщения о том, что в регионах далеко не все услышали этот призыв. И мы понимаем, что такая ситуация недопустима. «Единая Россия» должна оказывать профессиональную юридическую помощь, мы об этом договаривались, всем категориям населения, а также предпринимателям. Обратиться может любой человек с тем, чтобы получить консультацию — и в региональных волонтерских центрах партии, и на федеральном уровне — в ситуационном центре, — сказал Медведев.

Председатель партии подчеркнул, что среди приоритетов «Единой России» также защита прав граждан, которые находятся в непростых условиях, в том числе тех, кому грозит увольнение.

- Кризис есть кризис и зачастую такие решения принимаются, но где-то они не только не основаны на законе, они несправедливы. Наряду с адресной поддержкой важно защищать права граждан — трудовые права, право на получение мер государственной поддержки. С помощью экспертов Правозащитного центра партии мы усилим работу по этим направлениям, — отметил он.

В частности, в качестве мер поддержки медиков «Единая Россия» направит в каждый регион автомобили для доставки врачей на дом к пациентам, а также их доставке с работы и на работу.

- Дефицит транспортных средств наблюдается не только в столице, но и практически во всех регионах. В этой связи мы, сокращая свои управленческие расходы, решили направить часть средств на закупку транспорта — по 2-3 единицы на каждый субъект — для того, чтобы эту нагрузку с транспортных хозяйств региональных департаментов здравоохранения снять. В ближайшее время эти машины в регионы поступят, — сообщил на совещании с волонтерскими центрами секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В ходе обсуждения волонтерские центры в регионах поделились своим опытом оказания помощи гражданам и врачей. Секретарь Саратовского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков подчеркнул, комментируя прошедшее селекторное совещание, что волонтерские центры «Единой России» созданы во всех районах нашей области для того, чтобы помогать людям в период распространения инфекции. В первую очередь, старшему поколению, семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями здоровья.

- В день поступает порядка 50-60 обращений от жителей. Но волонтеры не только реагируют на поступающие звонки, но и сами звонят людям, узнают, чем необходимо помочь. В основном, жителям необходимы лекарства, продукты питания, товары первой необходимости. Также им нужна информация о том, как защититься от инфекции, на какую социальную поддержку они имеют право. Обратившиеся могут получить также юридическую помощь. В районах области для помощи людям подключились местные отделения «Единой России», депутаты всех уровней от нашей фракции. Мы стараемся реагировать оперативно, поэтому, когда возникает какая-то проблема, действует тот, кто территориально находится ближе всех, — прокомментировал Николай Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU