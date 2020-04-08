ООО «КВС» меняет 100 метров коммуникаций на территории ГКБ №5

8 Апр 2020 2020-04-08T08:41:02+03:00

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По обращению депутата Саратовской городской думы Юрия Ерофеева, а также главного врача Городской клинической больницы №5 Марата Шамьюнова компанией ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» организованы работы по замене изношенных водопроводных коммуникаций диаметром d100 мм и протяженностью 130 метров на территории медучреждения. Мероприятия выполняют специалисты ремонтно-строительного управления ООО «КВС», созданного в январе 2020 года.

- Износ трубопроводов на территории больницы на сегодняшний день — практически 100%. Более того, коммуникации, которые с точки зрения технологии должны располагаться под землей, здесь были проложены много лет назад, что называется, по воздуху. Вместе с заменой мы исправим эту ошибку. При замене мы используем современные полимерные трубы, срок службы которых при надлежащей эксплуатации составит не менее 50 лет, — прокомментировал начальник РСУ Геннадий Прыгов.

Депутат Юрий Ерофеев отметил, что проблема назрела давно.

- Вместе с главным врачом больницы мы обратились к руководству ООО «КВС» с просьбой внести коммуникации учреждения в первоочередной план работы организации. На трубах нет живого места. Все в хомутах и чопиках. Каждая аварийная ситуация доставляла неудобства не только персоналу и пациентам больницы, но вода затапливала окружающие дома и гаражи. Капитальный ремонт коммуникаций с заменой изношенного оборудования, уверен, позволит предупредить возникновение аварий на многие годы, — уточнил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU