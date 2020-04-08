Убийцу брата из Балашова отправили в колонию на восемь лет
В Балашове Саратовской области вынесен приговор 56-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве брата.
Установлено, что днем 6 августа два брата 55 и 56 лет отправились на охоту в лес между Балашовом и селом Репное. Там они поссорились из-за того, что младший оскорбил бывшую жену старшего.
56-летний мужчина ударил родственника ножом в шею и грудь. После этого он попытался спрятать труп, засыпав землей и листвой. Однако его заметил случайный свидетель, который увидел, как тот тащит тело за ноги.
Фото СУ СКР по Саратовской области
После этого очевидец позвонил в полицию, на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые застали злоумышленника неподалеку от тела убитого брата.
Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU