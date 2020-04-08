Житель Балтайского района незаконно хранил дома 15 патронов
Суд признал 56-летнего жителя села Красное Поле Балтайского района Саратовской области виновным в незаконном хранении боеприпасов.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, установлено, что до 25 января у мужчины дома лежали 15 спортивно-охотничьих патронов.
Ему назначили полгода ограничения свободы. Также гражданину нельзя менять место проживания и выезжать за пределы района.
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ИСТОЧНИК KP.RU