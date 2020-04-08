Житель Балтайского района незаконно хранил дома 15 патронов

8 Апр 2020 2020-04-08T08:37:42+03:00

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Суд признал 56-летнего жителя села Красное Поле Балтайского района Саратовской области виновным в незаконном хранении боеприпасов.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, установлено, что до 25 января у мужчины дома лежали 15 спортивно-охотничьих патронов.

Ему назначили полгода ограничения свободы. Также гражданину нельзя менять место проживания и выезжать за пределы района.

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ИСТОЧНИК KP.RU