2020-04-08T08:11:40+03:00
Происшествия

Покупатель дома в Вольске нашел на участке скелет

Устанавливается личность погибшего
Екатерина Семенова
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Найдены человеческие кости в Вольске. Фото СУ СКР по Саратовской областиНайдены человеческие кости в Вольске. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Вольске Саратовской области найден скелет человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту начата доследственная проверка.

Человеческие кости 7 апреля нашли владельцы частного дома на улице Коммунарная. Они начали выравнивать приусадебный участок и на глубине около полуметра наткнулись на скелет.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Об этом сразу было сообщено в полицию. Следователи СКР и медики осмотрели останки. Назначены экспертизы, устанавливается личность человека, будут проверены базы пропавших без вести.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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