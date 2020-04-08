Покупатель дома в Вольске нашел на участке скелет
В Вольске Саратовской области найден скелет человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту начата доследственная проверка.
Человеческие кости 7 апреля нашли владельцы частного дома на улице Коммунарная. Они начали выравнивать приусадебный участок и на глубине около полуметра наткнулись на скелет.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Об этом сразу было сообщено в полицию. Следователи СКР и медики осмотрели останки. Назначены экспертизы, устанавливается личность человека, будут проверены базы пропавших без вести.
Фото СУ СКР по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU