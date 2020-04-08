В Саратове женщина выпила с пенсионером и украла у него 17 тыс. рублей
Полиция Волжского района раскрыла кражу у 66-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 2 апреля с 16:00 до 22:00 в квартире на улице Радищева он пил алкоголь с неизвестной. После застолья у гражданина из портфеля пропали 17 тыс. рублей.
Предполагаемую злоумышленницу задержали, ей оказалась 27-летняя рецидивистка, которая во всем призналась. Похищенное у нее изъяли.
На гражданку завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU