2020-04-07T22:13:52+03:00
Общество

ПФР: В Саратовской области на каждого ребенка до 3 лет ежемесячно будут выплачивать по 5 тысяч рублей

Указ о выплатах подписал Путин 7 апреля
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На каждого ребенка до 3 лет положена ежемесячная выплата в 5 тысяч рублейНа каждого ребенка до 3 лет положена ежемесячная выплата в 5 тысяч рублей
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Президент Путин 7 апреля подписал указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

В апреле – июне 2020 года будут произведены ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей родителям детей до 3 лет, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим право на меры государственной поддержки, при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года

Ежемесячно по 5 тысяч рублей платить будут на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство Российской Федерации. При этом эти деньги не учитываются в составе доходов семей при предоставлении иных мер социальной поддержки.

За деньгами на детей можно приходить до 1 октября 2020 года.

В Саратовской области осуществлять выплаты будет региональный Пенсионный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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