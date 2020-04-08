Количество заболевших коронавирусом в Саратове на 8 апреля 2020 года: еще шесть случаев
В Саратовской области количество заразившихся коронавирусом достигло 25 человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, за день прирост составил шесть человек. Все это – женщины. Одна из них до последнего была под сомнением, но в итоге подтвердился диагноз и у нее.
Известно, что двое приехали из-за границы – Казахстан и Новая Гвинея. Остальные являются контактными лицами.
Также сообщается, что две женщины проживают в Озинском и Аткарском районах, другие – из Саратова.
Из 25 заразившихся одна пациентка была выписана, еще два человека скончались от хронических заболеваний, не связанных с COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU