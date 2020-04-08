Количество заболевших коронавирусом в Саратове на 8 апреля 2020 года: еще шесть случаев

8 Апр 2020 2020-04-08T00:23:09+03:00

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В Саратовской области количество заразившихся коронавирусом достигло 25 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, за день прирост составил шесть человек. Все это – женщины. Одна из них до последнего была под сомнением, но в итоге подтвердился диагноз и у нее.

Известно, что двое приехали из-за границы – Казахстан и Новая Гвинея. Остальные являются контактными лицами.

Также сообщается, что две женщины проживают в Озинском и Аткарском районах, другие – из Саратова.

Из 25 заразившихся одна пациентка была выписана, еще два человека скончались от хронических заболеваний, не связанных с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU