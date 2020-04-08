В Саратовской области ветер усилится до 19 м/с
Температура днем поднимется до +9…+14 градусов
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В Саратовской области сегодня, 8 апреля, ожидается сильный ветер западного направления.
- Он подует со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15–19 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Температура днем поднимется до +9…+14 градусов. Существенных осадков не ожидается.
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ИСТОЧНИК KP.RU