В Саратовской области ветер усилится до 19 м/с

8 Апр 2020 2020-04-08T05:58:03+03:00

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В Саратовской области сегодня, 8 апреля, ожидается сильный ветер западного направления.

- Он подует со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15–19 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем поднимется до +9…+14 градусов. Существенных осадков не ожидается.

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ИСТОЧНИК KP.RU