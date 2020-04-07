На Огородной в Саратове столкнулись грузовик и Opel
Образовалась пробка
Фото Дарьи Чемодановой
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В Заводском районе Саратова сегодня вечером, 7 апреля, столкнулись грузовик с тентом и Opel.
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, авария произошла на улице Огородная, недалеко от кольца трамвая №9.
Фото Дарьи Чемодановой
По предварительным данным, пострадавших нет. Образовалась небольшая пробка.
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ИСТОЧНИК KP.RU