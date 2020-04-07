На Огородной в Саратове столкнулись грузовик и Opel

7 Апр 2020 2020-04-07T20:26:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заводском районе Саратова сегодня вечером, 7 апреля, столкнулись грузовик с тентом и Opel.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, авария произошла на улице Огородная, недалеко от кольца трамвая №9.

Фото Дарьи Чемодановой

По предварительным данным, пострадавших нет. Образовалась небольшая пробка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU