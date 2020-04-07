Подробности об очередной заразившийся коронавирусом в Саратовской области: это тоже женщина

7 Апр 2020 2020-04-07T19:54:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области уточнены данные о еще одной заразившейся коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, подтвержден шестой диагноз за 7 апреля.

Известно, что это женщина, жительница Саратова. Ее состояние близко к удовлетворительному, но она была госпитализирована. Примечательно, что сегодня все шесть заразившихся – женщины.

Теперь можно говорить о 25 случаях заболевания COVID-19 в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU