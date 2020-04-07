Подробности об очередной заразившийся коронавирусом в Саратовской области: это тоже женщина
Жительницу Саратова отправили в стационар
Изменить размер текста:
В Саратовской области уточнены данные о еще одной заразившейся коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, подтвержден шестой диагноз за 7 апреля.
Известно, что это женщина, жительница Саратова. Ее состояние близко к удовлетворительному, но она была госпитализирована. Примечательно, что сегодня все шесть заразившихся – женщины.
Теперь можно говорить о 25 случаях заболевания COVID-19 в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU